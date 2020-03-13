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Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

KONYA HABERLERİ  | 13.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kaçmak isteyen zanlı yakalandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin (30), muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye geldi.

İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabancayla ateş eden Bayram Ş, Münevver Ş'yi başından yaraladı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca, hastane çevresindeki polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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