YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

27.11.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, konteynerde yaşayan kişi ölü bulundu.

Cami Kebir Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Meydanbaşı Mezarlığı karşısında bulunan konteynerde yalnız yaşadığını bildikleri M.Ç'den (50) bir süre haber alamadı.

Durumdan şüphelenerek konteynerin içerisini kontrol eden mahalle sakinleri, M.Ç'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından M.Ç'nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
Konya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındıKonya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:43
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Büşra Eczanesi
Karatay
Uğurlu Eczanesi
Karatay
Akdeniz Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.