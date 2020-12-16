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Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

KONYA HABERLERİ  | 16.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı hamile eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dineksaray Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Y. (35), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Zadife Y. (35) ile evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzere Ali Rıza Y, eşi Zadife Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Henüz 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı Ali Rıza Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çiftin 3 çocuklarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

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