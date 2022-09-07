Konya'da bir kişinin karısı tarafından öldürüldüğü iddia edilen evde keşif yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin karısı tarafından öldürüldüğü öne sürülen evde keşif yapıldı.

Sanık Fatma K'nin avukatı Şefika Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki evde yapılan keşfin ardından gazetecilere, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Keşfin olayın yaşandığı adreste yapıldığını aktaran Doğan, "Keşif sürecinde de hem tanıklarımızın beyanları hem de sanık beyanı alındı. Bunun akabinde bir rapor gelmesini bekliyoruz, sonra duruşmaya katılacağız." dedi.

Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K, 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, 22 Haziran'da Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, sanık tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

