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Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

18.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Bardakçı, tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan Nurkoyuncu, Hüseyin, Alişan ve Yaşar Bardakçı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Bardakçı, savunmasında, yaşanan olay nedeliyle üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Olayda hayatını kaybeden İsmail Kurul'un annesi Keziban ile babası Muhammed Esad Kurul, suçluların en ağır cezayı almalarını istedi.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Bardakçı'nın tutukluluk halinin devamına karara vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak 2021'de, alacak meselesi nedeniyle pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19) hayatını kaybetmişti. Muhammet Bardakçı ile Gökhan Nurkoyuncu, Hüseyin, Alişan ve Yaşar Bardakçı hakkında "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

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