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Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

22.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toprak Sarnıç Mahallesi'nde Habip Karakaya'nın (33) öldürülmesine ilişkin için çalışma başlattı.

Polis, alınan ifadeler, eşkal bilgileri ve kamera görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti.

Zanlıların bulundukları adreslere operasyon düzenleyen polis, birçok suç kaydı bulunduğu öğrenilen G.Ö. (25), S.Ö. (39) ve Ş.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Ağustos'ta otomobille yanına gelen kişilerle tartışan Habib Karakaya, tabancayla vurularak yaşamını yitirmiş, zanlılar kaçmıştı.

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cinayet Konya silahlı kavga

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