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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

KONYA HABERLERİ  | 04.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde, 2 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Karantina süresi boyunca Bademli Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kararın ardından jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahalleye bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.

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