YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir şirkete ait 7 araç çekicilere yüklenerek çalındı

Konya'da bir şirkete ait 7 araç çekicilere yüklenerek çalındı

05.10.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arazide terk edilmiş halde bulunan araçlarla ilgili biri şirketin eski çalışanı 4 şüpheli yakalandı

Konya'da bir şirkete ait 7 ticari araç, çekicilere yüklenerek çalındı.

Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bir iş yerine ait 7 aracın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çevre iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri incelendi.

Çekicilere yüklenen araçlardan 4'ünün Yaylapınar Mahallesi'ne, 3'ünün de Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin söz konusu mahallelerde yaptığı çalışmalarda çalıntı araçlar, boş araziye terk edilmiş halde bulundu.

Hırsızlıkla ilgili kimlikleri belirlenen A.R, E.Ö, Ö.F.A. ve G.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.R. ve E.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

G.Ç'nin iki yıl önce araçların çalındığı şirkette çalıştığı, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle diğer şüphelilere yer gösterdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandıKonya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli olduZiraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Konya hırsızlık çekici

Konya Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:44
İkindi
16:00
Akşam
18:35
Yatsı
19:50
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.