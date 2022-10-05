Konya'da bir şirkete ait 7 araç çekicilere yüklenerek çalındı

Konya'da bir şirkete ait 7 ticari araç, çekicilere yüklenerek çalındı.

Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bir iş yerine ait 7 aracın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çevre iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri incelendi.

Çekicilere yüklenen araçlardan 4'ünün Yaylapınar Mahallesi'ne, 3'ünün de Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin söz konusu mahallelerde yaptığı çalışmalarda çalıntı araçlar, boş araziye terk edilmiş halde bulundu.

Hırsızlıkla ilgili kimlikleri belirlenen A.R, E.Ö, Ö.F.A. ve G.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.R. ve E.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

G.Ç'nin iki yıl önce araçların çalındığı şirkette çalıştığı, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle diğer şüphelilere yer gösterdiği belirtildi.



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