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Konya’da bisikletçilerde yaz hareketliliği

KONYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Konya’da korona virüs salgını normalleşme sürecinin ardından yaz döneminin de gelmesiyle bisikletçilerde hareketlilik yaşanıyor.Konya’da korona virüs ve normalleşme sürecinde toplu ulaşımı tercih etmeyenler, yaz döneminin de gelmesiyle bisikleti tercih ediyor.

Konya’da korona virüs salgını normalleşme sürecinin ardından yaz döneminin de gelmesiyle bisikletçilerde hareketlilik yaşanıyor.
Konya’da korona virüs ve normalleşme sürecinde toplu ulaşımı tercih etmeyenler, yaz döneminin de gelmesiyle bisikleti tercih ediyor. Vatandaşlar tarafından korona virüs salgını döneminin en rahat aracı olarak görülen bisiklet 7’den 70’e herkes tarafından tercih ediliyor. Tamir ve bakım olarak yoğun mesai harcanan bisikletçilerde de satışlar hız kazandı.
Bisiklet satıcısı Cemre Avşar, satışların hız kazandığını söyledi. Korona virüs sürecinde toplu taşıma vasıtalarını kullanmayanların bisiklet satın aldığını ifade eden Avşar, “Virüs döneminde toplu taşımaya binmeyenler bizi tercih ediyor. İnsanlar bisikleti rahat kullanımından ve tek kişilik olmasından dolayı seviyor. Yaz döneminin de gelmesiyle aileler çocuklarını bisiklet alıyor. Dolayısıyla satışlarımız hızlandı. Ayrıca tamir bakım hizmetleri de bisiklet bakımını yaptırmak isteyenlerden dolayı yoğunlaştı" dedi.

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