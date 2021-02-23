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Konya'da boşandığı karısıyla erkek arkadaşını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

23.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Konya'da boşandığı karısıyla erkek arkadaşını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da, boşandığı karısıyla erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık emekli polis memuru Mehmet Güzel'in 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Güzel ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Hediye İnanç'ın annesi Akile İnanç, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

İnanç'ın avukatı Musa Doğan, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediğini savunarak, eylemi nedeniyle "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Güzel'in Semi Oğuz Deniz ve Hediye İnanç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık hakkında, Hediye İnanç ile resmi olarak boşandıkları, bu nedenle aralarında bir sadakat yükümlülüğünden bahsedilemeyeceği gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde, 21 Aralık 2018'de Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatmış, Mehmet Güzel'i gözaltına almıştı.

Polis olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce malulen emekli edildiği öğrenilen Güzel'in ilk ifadesinde, "Boşandığım eşimin bir iş yerine girdiğini gördüm. Kepenkleri kapalı olan iş yerine ben de girdim. İçeride tartışmaya başladık. Semi Oğuz bana sandalye fırlattı. İkisini de bıçaklayıp kaçtım." dediği öğrenilmişti.

Tutuklanan Güzel hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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