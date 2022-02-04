Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan kişi yeğeninin aracını yaktı

Konya'da boşanma aşamasındaki eşine kızan bir kişi yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe verdi.

Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde 42 JJ 665 plakalı aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede araçtaki yangını söndürdü.

Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen aracı, eşiyle boşanma aşamasındaki Bayram A'nın yaktığını belirledi.

Gözaltına alınan Bayram A, ifadesinde, "Olayı bir anlık öfkeyle yaptım. Ailevi sorunlarımız vardı. Bu sebepten aracı ateşe verdim." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz