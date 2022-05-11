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Konya'da çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı

11.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı

Konya'da polis ekiplerinden çalıntı otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur'dan çalındığı tespit edilen 07 BYC 81 plakalı otomobilin, kente giriş yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Beyşehir ilçesinden kente giriş yapan otomobili Beyşehir Caddesi'nde durdurmak istedi.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, ters yöne girince Şinasi Büyük'ün kullandığı 42 K 3070 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan indirilen Mehmet C. (20), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü.

Otomobilin arka plakasındaki bir harfin siyah bantla kapatıldığı görüldü.

Ankara'daki bir üniversitede öğrenim gördüğü belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Büyük, polis ekiplerinin çalıntı bir aracı durdurmak için yolu kestiği sırada beklemeye başladığını belirterek, "Çalıntı otomobilin sürücüsü benim aracıma vurdu. Zaten aracıma vuracağını anlayınca el frenini çekip aşağıya indim. Şüpheli polise direndi ama sonunda kapıyı açınca gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

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