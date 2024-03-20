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Konya’da çalınan motosiklet 2,5 yıl sonra bulundu

İHA İHA
20.03.2024 15:50
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde çalınan motosiklet 2,5 yıl sonra Seydişehir ilçesinde polisin dikkati sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Yeni Mahallede emekli polis Ahmet Al’ın evinin önünde park halindeki 42 H 5738 plakalı motosiklet yaklaşık 2,5 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan motosikletin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bulunması konusunda takipçilerinden yardım ve destek isteyen Ahmet Al, polise de giderek başvuruda bulundu. Çalınan motosikleti için şikayetçi olan ve bulunmasını bekleyen Ahmet Al, aradan geçen 2,5 yıl sonra motosikletine kavuşmanın sevincini yaşadı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurup incelemeye aldığı motosikletin şase numarasının tespit edilmesi sonucu Beyşehir’den 2,5 yıl önce çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Polis, çalıntı motosikleti satın aldığını beyan eden kişinin ifadesine başvururken, motosikleti çaldıktan sonra sattığı iddia edilen kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

"AİLEMİZ İÇİN MANEVİ DEĞERİ VARDI"

Seydişehir’e giderek çalınan motosikletine kavuşan Ahmet Al, polis ekiplerine teşekkür ederek, “2,5 yıl önce çalınan motosikletim Seydişehir polisinin dikkatli ve özverili çalışmaları sonucu bulunmuştur. Seydişehir Emniyet Teşkilatına göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Motosikletin bazı aksamlarına parçalayıp zarar vermişler. Şasesini silmeye çalışmışlar. Plakasını sökmüşler. Yaklaşık 10 bin liralık bir masrafı var ama önemli olan bulunmasıydı. Çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.
Motosikletinin daha öncede evinin önünden çalındığını ve 1 hafta sonra bulunduğunu anlatan Ahmet Al, “Motosikletim ikinci kez çalınmıştı. Ancak, rahmetli oğlumun bindiği biz de hatırası olduğu için çok üzülmüştük. Ailemiz için gerçekten manevi değeri vardı. Bizim için maddiyatından ziyade maneviyatı önemliydi. Deposunda A. Oğuzhan yazıyordu” diye konuştu.

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