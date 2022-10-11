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Konya'da çantalarında 1500 uyuşturucu hap ele geçirilen iki kadın tutuklandı

11.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çantalarında 1500 uyuşturucu hap ele geçirilen iki kadın tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çantalarında uyuşturucu hap taşıyan iki kadın cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, Meram ilçesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurdukları Ceyhan Y. ve Ülkü C'nin çantalarında yaptığı aramada, 1500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya uyuşturucu hap

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