YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadına hapis cezası

Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadına hapis cezası

AA AA
30.01.2024 15:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cezaevindeki hükümlü eşine, kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ö.K. ile avukatı katıldı.

Söz verilen Ö.K, cezaevindeki eşinin kendisinden yazlık kıyafet istemesi üzerine evde bulunan kıyafetlerini hazırlayıp kargoyla cezaevine gönderdiğini anlattı.

Suçsuz olduğunu savunan Ö.K, "Benim hatam, kıyafetlerin ceplerini kontrol etmemek oldu. O dönem ev sahibim evden çıkmamı istediği için psikolojik olarak çok iyi değildim. Bu nedenle kıyafetleri kontrol etmeden gönderdim. Gönderdiğim kıyafetler dolapta temiz ve katlı vaziyetteydi. Eşimin uyuşturucu kullanmasını da istemiyordum ve bu bağımlılıktan kurtulabilmesi için çok uğraştım ama eşim bana iyi bir eş olamadı." ifadesini kullandı.

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme heyeti Ö.K'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Konya'da cezaevindeki S.K'ye eşinden gelen kargo paketindeki kıyafetlerin içinde iki parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, kargoyu gönderen Ö.K. hakkında dava açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yön tabelasına çarpan Tofaş marka otomobildeki çocuk hayatını kaybettiYön tabelasına çarpan Tofaş marka otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Çankırı’da aranan 59 kişi yakalandıÇankırı’da aranan 59 kişi yakalandı
Açıldığı günden bu yana 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptıAçıldığı günden bu yana 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Konya uyuşturucu hapis cezası kargo kadın

Konya Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:08
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Salı

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Cennet eczanesi
Altinekin
Köseoğlu ferah eczanesi
Guneysinir
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.