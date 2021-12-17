YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da cezaevinden izinli çıkıp evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalandı

Konya'da cezaevinden izinli çıkıp evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalandı

17.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cezaevinden izinli çıkıp evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalandı

Konya'da girdikleri evlerden ziynet eşyası ve değerli eşyaları çalan 2 şüpheli, polis kovalamacası sonrası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 5 günde 3 evden ziynet eşyası, para, cep telefonu ve televizyon çalınması ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin cezaevinden izinli çıkan Recep Y. (38) ile Mehmet Ç. (25) olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri şüphelileri, merkez Karatay ilçesinde hırsızlık yaptıkları bir evden çıktıktan birkaç saat sonra kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyete götürülen zanlılar, evlerden çaldıkları ziynet eşyalarının eşlerine ait olduğunu iddia ederek, suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya

Konya Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
12:52
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Güzide Eczanesi
Karatay
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Melek Eczanesi
Selcuklu
Oğlakçı Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.