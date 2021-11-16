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Konya'da çiftçiyi darbederek öldüren iki sanığa 15'er yıl hapis cezası

16.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çiftçiyi darbederek öldüren iki sanığa 15'er yıl hapis cezası

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçi Hikmet Akkaya'yı darbederek öldüren iki sanık, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Şakir Ceylan ile Fevzi Çalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Ceylan, olayda öldürme kastının olmadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu öne sürdü. Sanık Fevzi Çalı ise üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanık Şakir Ceylan'ın avukatı savunmasında, müvekkilinin olaya ilişkin müdahalesinin olmadığını belirterek, "Olay yerindeki tanıkların ifadesine göre ilk saldıran maktuldür. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün eşi Ayşe Akkaya'nın avukatı Şeyma Sayaner, sanıkların kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve sanıkların indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanıklar Şakir Ceylan ile Fevzi Çalı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanıkların "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Konya'nın Çumra ilçesinde 28 Ocak'ta, çiftçi Hikmet Akkaya (46), husumetlileri Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkaya, başına aldığı darbeyle ağır yaralanmıştı.

Çumra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Akkaya kurtarılamamış, gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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