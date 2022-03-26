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Konya'da çiftliğin yem ambarında çıkan yangın hasara neden oldu

26.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çiftliğin yem ambarında çıkan yangın hasara neden oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftliğin yem ambarında çıkan yangın söndürüldü.

Cinler Mahallesi 93007. Sokak'taki Sedat Günler'e ait çiftliğin yem ambarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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