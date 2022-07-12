Konya'da çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çimenlik Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Nusret Özgüllü tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Özgüllü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına alırken kavgada kullanıldığı öne sürülen 2 tüfek ve 2 tabancayı ele geçirdi.

