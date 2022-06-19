Konya'da çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Konya’nın Çumra ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan çoban silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Sürgüç Mahallesi’nde dün akşam Afganistan uyruklu iki çoban arasında sürülerin birbirine karışması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikiliyi ayırmaya çalışan Afgan uyruklu çoban Abidin M. silahla vuruldu.

Hayatını kaybeden Abidin M'nin cenazesi, Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerden birini gözaltına aldı.

Olay yerinden kaçan zanlı Zahir S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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