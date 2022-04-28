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Konya'da çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı

28.04.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çöken inşaat halindeki binanın enkazı altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta inşaat halindeki iki katlı bina, beton atımı sırasında çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan İbrahim Bektaş ve Nuri Saçak yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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