YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

Konya'da devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

27.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen mazot mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Abdullah Taş idaresindeki 06 DV 7803 plakalı tanker, Konya-Ankara kara yolu Kulu çıkışında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yola dökülen mazot nedeniyle Konya-Ankara kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tali yola yönlendirdi.

Ekiplerin yoldaki mazotu temizleme çalışması devam ediyor.

Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin devrilmesi ve akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşların tankere doğru koşması görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Konya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandıKonya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Alperen Eczanesi
Karatay
Müge Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Sena Acar Eczanesi
Selcuklu
Sıla Eczanesi
Selcuklu
Tuncel Eczanesi
Selcuklu
Ulukapı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.