Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsmail Doğulu (61) idaresindeki 06 DG 3810 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde takla atarak karşı şeride devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğulu'nun, yakınlarının Antalya'daki düğününden Hüyük ilçesine döndüğü öğrenildi.



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