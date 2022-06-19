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Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

19.06.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsmail Doğulu (61) idaresindeki 06 DG 3810 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde takla atarak karşı şeride devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğulu'nun, yakınlarının Antalya'daki düğününden Hüyük ilçesine döndüğü öğrenildi.

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