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Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu

21.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Konya'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşama doğru aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açan yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağış, araç trafiğinde de aksamalara neden olurken, vatandaşlar ise parklardaki çocuk oyun alanlarının altına geçerek doludan korunmaya çalıştı.

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