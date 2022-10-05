YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da drift yapan 2 sürücüye 18 bin 250 lira ceza kesildi

Konya'da drift yapan 2 sürücüye 18 bin 250 lira ceza kesildi

05.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da drift yapan 2 sürücüye 18 bin 250 lira ceza kesildi

Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 aday sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada "Haydi çocuklar okulunuza. Piyasa bize emanet : )" paylaşımı yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir kişi ve drift yapan başka bir sürücüyü tespit etti.

Haklarında adli işlem başlatılan S.Ç. ve Y.A'ya 18 bin 250 lira ceza kesildi. Aday sürücü oldukları anlaşılan S.Ç. ve Y.A'nın sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi.

Araçlar trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandıKonya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdıŞarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı
Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldıÇifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Konya trafik Drift adli işlem

Konya Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:44
İkindi
16:00
Akşam
18:35
Yatsı
19:50
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.