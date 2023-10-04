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Konya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

04.10.2023 15:47 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Mashar Uğurlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.

Kadınhanı ilçesi Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde, cami imamı Osman İzmirlioğlu, ilçe halkı olarak çok üzgün olduklarını söyledi.

Polis ve jandarmanın tedbirlerinin hep silahsız düğün yapılması yönünde olduğunu aktaran İzmirlioğlu, "Mevla böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Gelin hep beraber bu işi değiştirelim. Silah atmadan da bir düğün yapabiliriz. Böyle acılar yaşamamak adına silahsız düğünler yapalım. Düğünlerimiz sevinçle, coşkuyla olsun, acısız silahsız olsun. Silah sesi kimsesin şanını şöhretini artırmaz." ifadesini kullandı.

Uğurlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlçede 30 Eylül'de yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurularak yaralanan Mashar Uğurlu (44) kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanmıştı.

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Cenaze namazı Konya

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