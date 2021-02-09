Konya’da eğitim - öğretim faaliyetleri değerlendirildi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ten Konya’nın eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, hedefleri değerlendirdi.

Vali Vahdettin Özkan’a slaytlar eşliğinde ilin eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı, tamamlanan projeler, devam eden ve ihale aşamasında olan projelerin yanı sıra Konya İnsan Mektebi ve Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) hakkında detaylı bilgi sunuldu.

ÖDM tarafından öğrencilere yönelik çevrimiçi seviye belirleme ve başarıyı artırma sınavlarının yapıldığını ifade eden Vali Özkan, bu çalışmaların daha da yaygınlaştırılmasının önemine değindi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yönetici ve öğretmenlerin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen Öğretmen Mektebi Projesinin hayata geçirildiğini belirten Vali Özkan, proje kapsamında üniversite iş birliğiyle akademisyen ve uzmanlarla eğitimler düzenlendiğini ve bu eğitimlerden 32 bin 367 öğretmen ve yöneticinin faydalandığını ifade etti.

