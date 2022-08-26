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Konya'da ekim alanı azalan ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim bekleniyor

26.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu: - "Geçen yıla göre ekim alanı azaldığı için rekoltede bir miktar azalma olacaktır ama birim alanda verimin yüksek olacağını tahmin ediyoruz" - "Konya Ovası'nda dekarında 400-500 kilogram aralığında yüksek verim değerlerine sahibiz. O yüzden mutlaka Konya Ovası'nın bu yağlık ayçiçeğindeki üretim potansiyeli çok daha üst düzeye çıkarılmalıdır"

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Konya'da bu yıl rekoltenin 300 ila 320 bin ton arasında olması bekleniyor.

Türkiye'nin ayçiçeği ekim alanın yüzde 10'una tekabül eden Konya'daki çiftçiler, tarlalarını yaklaşan hasada hazır hale getiriyor.

Geçen yıl 874 bin dekar ayçiçeği ekim alanında 360 bin ton üretim gerçekleşirken bu yıl 751 bin dekarda rekoltenin 300 ila 320 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıla göre yaklaşık 120 bin dekar ekim alanında daralmanın görülmesine rağmen bu yıl bitki gelişiminin de iyi olmasıyla dekarda 425 kilogram ile geçen yıla yakın rekolte bekleniyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, ovadaki bitki gelişimini değerlendirdi.

Bu yılın yağışlı geçtiğine işaret eden Soylu, "Ayçiçeği üretiminde Konya, Trakya'dan sonra Türkiye'nin en önemli bölgesi diyebiliriz. Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ekim alanının yüzde 10'unu, üretimin ise yüzde 15'ini karşılayan önemli bir bölge. Ekili alanlarda şu anda bitki gelişimleri gayet iyi." diye konuştu.

Soylu, yağlık ayçiçeğin münavebede yer almasının önemine işaret ederek, çiftçinin bu ürün tercihinde kârlılığı ön planda tuttuğunu aktardı.

- "Çiftçilerimizin yüksek fiyat beklentisi var"

Önemli gıda ürünü olan yağlık ayçiçeğinde üretimin artırılmasının önemine değinen Soylu, "Bakanlığımızdan çiftçilerimiz bu yıl iyi bir fiyat beklentisi var. İnşallah bu olursa seneye, bölgemizdeki yağlık ayçiçeği ekim alanında ciddi artış olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Ovada dekarda 400-500 kilogram verim elde ediliyor

Soylu, Türkiye'nin yağ ihtiyacının yüzde 65'ini yerli üretimle karşıladığını işaret ederek şöyle konuştu:

"O yüzden ekim alanını artırabilirsek ciddi anlamda yurt dışına döviz kaçışını da engellemiş olacağız. Bölgemiz özellikle ayçiçeği yetiştiriciliği açısından son derece uygun. Konya Ovası'nda dekarında 400-500 kilogram aralığında yüksek verim değerlerine sahibiz. O yüzden mutlaka Konya Ovası'nın bu yağlık ayçiçeğindeki üretim potansiyeli çok daha üst düzeye çıkarılmalıdır."

- "300-320 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

Bölgede ay sonunda yağlık ayçiçeğinde hasadın başlayacağı bilgisini paylaşan Soylu şunları kaydetti:

"Eylülün sonuna kadar hasat devam edecek. Bölgede 3-4 büyük yağ işleyen tesis var. Önümüzdeki yıllarda ovadaki ayçiçeği ekim alanının artışını mutlaka fiyat politikası belirleyecektir. Konya için baktığımız zaman aşağı yukarı 300-320 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıla göre ekim alanı azaldığı için rekoltede bir miktar azalma olacaktır ama birim alanda verimin yüksek olacağını tahmin ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Konya Tarım ve Orman Bakanlığı ayçiçeği

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