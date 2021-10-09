YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

09.10.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise teslim oldu.

İddiaya göre, emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), merkez Meram ilçesi Melikşah mahallesi Ertosun sokaktaki evlerinde eşi Sevil şimşek (70) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Şimşek, ruhsatlı tabancasıyla eşini tabancayla başından vurduktan sonra karakola giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi koca ise karakoldaki işlemlerinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yaşlı kadının cenazesi ise incelemenin ardından cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Başından vurularak yaşamını yitiren kadının kanser hastası olduğu, karı-koca arasında ise sürekli tartışma yaşandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi
Konya'da bacağından tabancayla vurularak yaralanan avukat İnci yaşadıklarını anlattı:Konya'da bacağından tabancayla vurularak yaralanan avukat İnci yaşadıklarını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya

Konya Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Bakır Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Topatan Eczanesi
Selcuklu
Ulukapı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.