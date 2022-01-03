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Konya'da engellilerin trafikteki sorunlarına özel WhatsApp ihbar hattı oluşturuldu

03.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da engellilerin trafikteki sorunlarına özel WhatsApp ihbar hattı oluşturuldu

Konya Emniyet Müdürlüğünce, engelli vatandaşların trafikte yaşadığı mağduriyetlere en hızlı şekilde müdahale için oluşturulan Whatsapp ihbar hattı, uygulamaya geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Engelleri Kaldırıyoruz" projesiyle, engelli park yerlerine, rampalarının önüne, yürüyüş yollarına park eden araçlarla ilgili WhatsApp grubuna gelen ihbarlar etkin şekilde değerlendirilecek.

Yaklaşık 12 bin engelli aracının bulunduğu kentte, engelli vatandaşlar, gün içerisinde trafikte yaşadığı aksaklıkları ve mağduriyetleri de bu ihbar hattından bildirerek, trafik ekiplerine ulaşabilecek. Engelliler, Whatsapp ihbar hattına 0537 569 30 81 numarası üzerinden başvuruda bulunabilecek.

- "Engellilere özel alanlar 80 kamera ile izleniyor"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kent Yönetim Sistemi görevlilerince cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri, hastane ve ana arterlerde bulunan engelli park yerlerinin 7 gün 24 saat izlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce, kural ihlali yapan ve engelli park yerlerini işgal eden sürücüler uyarılmakta ve sürücüler aracını çekmediği takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. Kent Yönetim Sistemi, engelli alanı olan bölgelerin kamera sistemlerine uydu üzerinden bağlanarak yaklaşık 80 kamera ile engellilere özel park alanlarının takiplerini aralıksız gerçekleştirmektedir."

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