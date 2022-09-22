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Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor

22.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor

Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalidenin, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Müşteki vekili Rabia Kıraç, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Hülya Şeflek de müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğu göz önüne alınarak bu aşamada tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen randevu tarihinin beklenmesine ve Safiye B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Safiye B. (49), geçen yıl 11 Nisan'da merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde boşandığı eşinin oğlu Mustafa A'nın evine gitmiş, tartıştığı eski gelini Türkan A'yı bıçakla yaralamıştı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Safiye B'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Türkan A'nın "yaralanma derecesinin tam tespitinin yapılması gerektiği" gerekçesiyle sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

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