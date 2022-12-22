Konya'da evde uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler eve düzenledikleri operasyonda, ev sahibi Ali Ö. (27), Aliye Ö. (23) ve dolaba saklandığı tespit edilen Muhammet A'yı (28) yakaladı.

Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere küçük paketler halinde hazırlanan çok sayıda eroin paketi ile bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde, iki ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

