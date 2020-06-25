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  4. Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

KONYA HABERLERİ  | 25.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen işçilerin tedavisi sürüyor

Konya'da bir fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı.

Selçuklu ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya ve ekipmanlarının üretiminin yapıldığı bir fabrikada çalışan bazı işçiler, dün öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Sabah saatlerinde de şikayetlerin devam etmesi üzerine toplam 97 işçi, kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

İşçilere yapılan ilk müdahalede, dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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