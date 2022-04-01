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Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

01.04.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir meyve suyu fabrikasında buhar kazanı patladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın başında bulunan 3 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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patlama Konya

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