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Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA AA
01.02.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, söz konusu terör örgütünün sözde sorumlularından Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Rıfkı S'nin Ankara'da yaşadığını belirledi.

Ekipler, Ankara polisiyle yapılan koordineli çalışmayla şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Konya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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