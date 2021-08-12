Konya'da firari hükümlü yakalandı

Konya (AA) - Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmada Kars'ta işlediği cinayetten hükümlü olan A.B'nin (42) Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B, Alhan Mahallesi'nde yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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