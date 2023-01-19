Konya’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine belirlenen evi izlemeye aldı. Eve çok sayıda erkek şahsın girip çıktığını belirleyen ekipler, eve girip bir müddet sonra çıkan M.K., İ.A. ve A.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların, evde 3 kadının olduğunu ve para karşılığı ilişkiye girdiklerini söylemeleri üzerine evde bulunan H.K. ve H.G. isimli kadınlar ile ev sahibi olan N.Ö. isimli kadın da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ev sahibi N.Ö. ‘fuhuş için yer ve imkan sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen N.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. Şahıslara ayrıca kişi başı 2 bin 610 TL olmak üzere toplam 15 bin 660 TL idari para cezası kesildi.

