Konya'da gece aracıyla drift yaparken radara yakalanan sürücüye 7 bin 14 lira ceza

Konya'da gece radarla hız denetimi yapan polislere aracıyla drift atarken yakalanan sürücüye 7 bin 14 lira ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibinin radarla hız denetimi yaptığı esnada kameraya aracıyla drift atan sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi yansıdı.

Motorize ekiplerce durdurulan aracı kullanan M.Ç'ye drift yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 7 bin 14 lira ceza kesildi.

Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan M.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.



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