Konya'da hastane bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Seydişehir Devlet Hastanesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

M.D, yanındaki bıçakla F.K'yi bacağından yaraladı. Kavgaya hastanede bulunan polis ekibi müdahale etti.

Yaralanan F.K. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ile yanındaki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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