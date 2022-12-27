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Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

27.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tedavi gördüğü hastaneden kaçıp kız kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 16 yaşındaki kardeşi Yağmur Bali'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Soner Bali katılmadı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın, kız kardeşi olan maktulü 28 bıçak darbesiyle öldürdüğünün tespit edildiğini belirtti.

Mütalaada, sanık Bali'nin "yakın akrabayı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

OLAY

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Bali, 16 Mart 2021'de bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, hastaneden kaçtıktan sonra suç aleti bıçakla eve gelerek kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Soner Bali tutuklanmıştı.

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