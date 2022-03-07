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Konya'da hırsızlık şüphelisi kamera kaydından tespit edilerek yakalandı

07.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hırsızlık şüphelisi kamera kaydından tespit edilerek yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde okuldan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi'nden projektör çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. (23) olduğu tespit edildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan A.K'nin çaldığı projektörü Y.K'ye (27) sattığını söylemesi üzerine bu zanlı da gözaltına alındı.

Y.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, projektör okul idaresine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisi A.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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