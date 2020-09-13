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Konya’da hızlı tren alt geçitleri standartlara uygun hale getirilecek

KONYA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram ilçesinde bulunan hızlı tren alt geçitlerinde incelemelerde bulundu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram ilçesinde bulunan Hasanköy, Yaylapınar-Kaş ve Taşköprü hızlı tren alt geçitlerinde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram ilçesinde bulunan hızlı tren alt geçitlerinde incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram ilçesinde bulunan Hasanköy, Yaylapınar-Kaş ve Taşköprü hızlı tren alt geçitlerinde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, Meram ilçesinde çok sayıda imar alanı oluşturulduğunu, bunun harekete geçmesi için de yolların bir an önce aktif hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Hızlı trenden sonra yapılan alt geçitlerimizi standart hale getirmek için çalışma başlatıyoruz. Hem kamulaştırma faaliyetleri yürüteceğiz hem de iki şeritli hale getireceğiz. İnşallah ilk olarak Hasanköy Hızlı Tren Alt Geçidimizi 2021 sonuna kadar Konya standardına getirmiş olacağız. Hem kamulaştırma faaliyetlerinin yapılıp yolların açılması hem de alt geçit düzenlemelerinin yapılması için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Meram’ın geleceğinin çok daha güzel olması için Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile koordineli şekilde çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Konya Büyükşehir’e teşekkür
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, Büyükşehir Belediyesinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Küçük, büyük demeden bütün sorunlarımızı beraber çözmek için çabalıyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Hasanköy Alt Geçidimiz yoğun kullanılan bir alt geçit. 2021 itibariyle inşallah büyükşehrimizin hem proje hem kamulaştırma hem de fiziki ihale olarak destekleriyle beraber ilk olarak çalışmalara burada başlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugüne kadar verdiği ve bundan sonraki vereceği destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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