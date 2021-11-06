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Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

06.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde annesinin uyurken yalnız bıraktığı iki aylık bebek, yatağında ölü bulundu.

Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak'taki evlerinde anne Arife Bütün, iki aylık bebeği Ayşe Emine'yi uyuttuktan sonra ev işleri yapmak için yanından ayrıldı.

Anne ve kayınpederi Osman Bütün, uzun süre ses gelmeyince kontrol etmek için girdikleri odada bebeği yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin ölüm sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

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