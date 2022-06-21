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Konya'da iki komşusunu öldürdüğü iddiasıyla sanığın yargılanması sürüyor

21.06.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

Konya'da iki komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan C, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, söz verilen sanık, önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, savunmalarını tekrar etti.

Olayda hayatını kaybeden Abdullah Koçak'ın babası Fikri Koçak ise her gün oğlunu ve eski gelinini kaybetmenin acısını yaşadıklarını vurgulayarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Özkan C, 21 Ocak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmış, çıkan kavgada Pekşen ve Koçak tabancayla vurularak öldürülmüştü.

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