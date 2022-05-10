Konya'da iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yazır Mahallesi Semih ile Körükçü Sokak kavşağında, öğrencileri taşıyan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 42 C 1282 plakalı minibüs ile 42 C 0811 plakalı minibüs çapıştı.

Kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

