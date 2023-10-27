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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

27.10.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Akif Ç'nin kullandığı 42 K 3858 plakalı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi'nde, Hakan Ç. idaresindeki 42 GBT 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akif Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, diğer araç sürücüsü ile araçta bulunan İsmail Y. ve Yusuf K. yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Ç. ve Yusuf K'nin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Seydişehir

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