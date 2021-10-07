Konya'da iş yerinde 5 bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da iş yerinde yapılan aramada 5 bin 930 litre kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda şüphelileri bir araca akaryakıt ikmali yaparken suçüstü yakaladı.

Aramada ele geçirilen 5 bin 930 litre kaçak akaryakıta el konuldu, iş yerindeki iki kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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