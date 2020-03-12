YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye

Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye

KONYA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:54 | Son Güncelleme

Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye

Konya'da İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu, vatandaşlara bir yüzünde Türkçe diğer yüzünde ise Osmanlıca İstiklal Marşı yazan poster hediye etti.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Karatay Belediyesinin organize ettiği programda, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu Mustafa Akbulut, vatandaşlara İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu poster verdi.

Sokakta Mehmet Akif'i canlandıran tiyatrocuyu gören esnaf ve vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da bir yüzünde Türkçe diğer yüzünde ise Osmanlıca ile İstiklal Marşı'nın yazıldığı yüzlerce posterin dağıtıldığını söyledi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, vatan topraklarının ruhunu ve milletin özünü yansıtması bakımından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Korkma' diye başlayan milli marşımız, hepimize gurur, umut ve güven vermektedir. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi, asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. İstiklal mücadelesi, ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badireyi atlatacak, istikbal mücadelemizi de başarıyla sürdürebileceğiz. Çünkü milletimiz, tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla değerli vatan şairimizi, İstiklal Savaşı'nda bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Marşı Karatay Belediyesi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Yalova’da örnek uygulama

Yalova’da örnek uygulama

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Konya Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:05
İkindi
16:24
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Altınekin Eczanesi
Karatay
Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
Ay Selim Eczanesi
Selcuklu
Çağlayan Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Tanyeli Eczanesi
Selcuklu
Yeni Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

Başkan Kavuş, mezun olduğu Havzan Kur’an Kursu’nda

Başkan Kavuş, mezun olduğu Havzan Kur’an Kursu’nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.