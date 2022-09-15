YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

15.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Konya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda belirlenen 4 ev, 3 araç ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanılan 305 litre etil alkol, 56 adet alkol kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 118 adet boş pet şişe ve 30 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandıKonya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya emniyet genel müdürlüğü

Konya Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:25
Öğle
12:50
İkindi
16:21
Akşam
19:06
Yatsı
20:23
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.