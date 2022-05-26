YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi

Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi

26.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi

Konya'da bir gencin, ayrıldığı nişanlısının kuzeni ve arkadaşı tarafından kaçırıldığı, darbedilerek uçurumdan atıldığı ve işkenceye uğradığı iddiasına ilişkin iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin U. ile İlyas T, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Müşteki Nurullah Oğuz, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Hüseyin U, suçsuz olduğunu, işkence veya darp amacı taşımadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Sanık İlyas T. de olayla bir ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Nurullah Oğuz'un (29), 9 Eylül 2021'de Ardıçlı mevkisi yakınlarında ağır yaralı ve baygın halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin U. ile İlyas T. tutuklanmış, sanıklar hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli cinsel saldırı", "Birden fazla kişi ile gece vakti silahla nitelikli yağma", "Cinsel amaçla, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezonu değerlendirdi:Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezonu değerlendirdi:
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:09
Yatsı
21:44
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.